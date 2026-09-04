Terzo risultato utile consecutivo per l'Inter U20, che vince a Bologna 3-0. I nerazzurri, dopo averla sbloccata al 23' con un gran gol di El Mahboubi, hanno sofferto nella prima frazione, con Farronato protagonista in diverse occasioni. Al 41' il palo colpito dal capitano del Bologna Negri. Nella ripresa la musica è cambiata: dopo appena due minuti il gol di Carrara ha messo le cose in discesa per i ragazzi di Bigica. Il doppio svantaggio ha tagliato le gambe al Bologna, con i felsineri che si sono di fatto spenti. Tante palle gol per l'Inter, vicinissima allo 0-3 più volte. Alla fine a calare il tris ci ha pensato El Mahboubi, che dal dischetto ha chiuso i conti all'83'. In precedenza si era infranto sul palo un tap-in a porta vuota di D'Agostino.

Con questo risultato l'Inter U20 sale al primo posto nel Campionato Primavera-1, agganciando la Roma a quota sette punti dopo tre giornate. Solo la Lazio, che domani sfiderà il Parma, potrebbe superare nerazzurri e giallorossi, essendo l'unica squadra ancora a punteggio pieno dopo la sconfitta del Bologna. Prossimo impegno per i nerazzurri a Madrid, martedì 8 settembre alle 16, in Youth League contro il Real.

IL TABELLINO

BOLOGNA-INTER 0-3

Marcatori: El Mahboubi (23'), Carrara (47'), El Mahboubi (rig. 83')

BOLOGNA (3-5-2): Franceschelli; Jaber (dal 56' Osti), Di Luca, Tupec (dal 56' Rondolini); Negri, Libra (dal 46' Piro), Pantaleoni (dal 56' Castaldo), Krasniqi, Trifelli; Toroc, Lo Monaco (dal 70' Kusic).

A disposizione: Giacomone, Saputo, Zanella, Baldini, Briguglio, Kujrakovic.

Allenatore: Stefano Morrone

Ammonito: De Luca (89')

INTER (4-3-3): Farronato; Evangelista, Breda, Mackiewicz, Sorino (dal 78' Peletti); Virtuani (dal 63' D'Agostino), Cerpelletti, Kartelo (dal 78' Grisoni Fasana), Vukaj (dal 63' Franchi), Carrara, El Mahboubi (dall'89' Matarrese).

A disposizione: Galliera, La Torre, Maghlout, Donato, Moranduzzo, Puricelli.

Allenatore: Emiliano Bigica

Ammonito: Kartelo (54')

Arbitro: Marco Melloni (sez. di Modena)

Assistenti: Mambelli-Cavallari

RIVIVI IL LIVE

18.49 - Finisce qui! Inter batte Bologna 3-0 in trasferta!

90'+4 - Tiro da fuori di Grisoni Fasana: debole, blocca Franceschelli.

90' - Quattro di recupero.

89' - Ammonito De Luca. Fallo su Carrara. Intanto cambio Inter, fuori l'mvp El Mahboubi, dentro Matarrese.

87' - Carrara si gira in area e calcia, in modo simile al gol segnato contro l'Empoli settimana scorsa. Blocca a terra Franceschelli.

85' - Franchi prova il tiro a giro, Franceschelli blocca.

IL GOL - Rigore tutt'altro che impeccabile per El Mahboubi, che calcia rasoterra di piatto. Franceschelli indovina l'angolo, ma la palla gli passa sotto la pancia e finisce in rete. Doppietta di El Mahboubi e gol della sicurezza per l'Inter.

83' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DELL'INTER! El Mahboubi glaciale, 0-3 e partita in cassaforte!

82' - Rigore per l'Inter! El Mahboubi ancora incontenibile a sinistra serve Grisoni Fasana, extra-pass per Franchi, che trova prima il miracolo di Franceschelli e poi la respinta di un difensore. La palla finisce sui piedi di Grisoni Fasana che calcia ancora: respinta di mano e rigore.

82' - Sembrerebbe non essere nulla di frave per Farronato. Si riparte.

80' - Attenzione. Farronato a terra, si tiene la spalla sinistra.

78' - Cambi Inter. Fuori Kartelo, ammonito, e Sorino per Grisoni Fasana e Peletti.

77' - Grande occasione per Piro, che grazia l'Inter. Kusic calcia, Piro devia il tiro del compagno e la palla carambola sui piedi di Krasniqi. Breda si immola, Piro si ritrova di nuovo la palla e tira di prima. Palla a lato.

74' - El Mahboubi show a Bologna! L'ala dell'Inter riceve palla a centrocampo e spacca in due la difesa del Bologna con una cavalcata delle sue. Solo la grande parata di Franceschelli gli nega la doppietta.

70' - Cambio Bologna, l'ultimo. Esce Lo Monaco, entra Kusic.

67' - Clamoroso errore di D'Agostino! Sorino calcia ancora una volta in diagonale da sinistra. Franceschelli para ma la sfera resta in area piccola. D'Agostino arriva tutto solo sul pallone e si allunga per ribadire in rete a porta vuota, trovando però il palo. Era una gigantesca occasione per mettere in ghiaccio la partita.

65' - D'Agostino subito vicinissimo al gol. Franchi prova il tiro, ribattuto, che finisce sui piedi di D'Agostino. Il centrocampista appena entrato cerca la porta: conclusione a lato di poco.

63' - Cambi Inter. Bigica manda in campo D'Agostino e Franchi al posto di Virtuani e Vukaj.

60' - Inter a centimetri dallo 0-3! Virtuani recupera palla e serve Sorino in sovrapposizione. Il terzino sinistro scarica un diagonale che passa vicinissimo al palo alla sinistra di Franceschelli.

56' - Cambi Bologna. Dentro Osti, Castaldo e Rondolini per Jaber, Pantaleoni e Tupec. Un attaccante in più dunque per Morrone.

54' - Ammonito Kartelo. Pestone ai danni di Trifelli, sanzione giusta.

51' - Carrara a terra, entra lo staff medico. Dovrà stare fuori un minuto.

IL GOL - El Mahboubi accelera, sterza e serve Vukaj, scambiato di posizione con Carrara. L'esterno albanese trova Carrara sulla sinistra, che in area di rigore è ancora letale: piattone sul secondo palo imparabile per Franceschelli. Terzo gol consecutivo per l'attaccante nerazzurro.

47' - GOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTER! CARRARA FA 0-2 CON IL PIATTONE!

46' - Subito Inter in avanti. Sgasata di Sorino e cross per Carrara: palla leggermente lunga, non ci arriva il centravanti.

18.01 - Via al secondo tempo di Bologna!

18.00 - Cambio Bologna. Esce Libra, entra Piro in mezzo al campo.

Il primo tempo di Bologna-Inter finisce 0-1. La prima frazione ha visto il Bologna giocare meglio dei nerazzurri, ma il gol di El Mahboubi consente alla squadra di Bigica di rientrare negli spogliatoi in vantaggio. I felsinei hanno sfiorato più volte la rete, con diverse azioni pericolose che si sono infrante su Farronato, migliore in campo. Al 12' l'estremo difensore ha salvato su Krasniqi con una grande parata, al 15' invece Evangelista ha tolto dalla porta il colpo di testa di Lo Monaco. Dal 18' al 23' i cinque minuti in cui l'Inter ha giocato meglio, sfiorando prima il gol con Virtuani e trovandolo in seguito con El Mahboubi. Poi è stato un monologo emiliano, con diverse occasioni ghiottissime e un paio di belle parate di Farronato. Al 41' il palo colpito da Negri.

17.47 - Finisce qui il primo tempo, Inter avanti di un gol.

45' - Un minuto di recupero.

45' - Sorino arriva al cross: fuori misura, Tupec appoggia di petto per Franceschelli.

44' - Punizione ben battuta da Negri, Toroc sbaglia lo stop davanti a Farronato e l'Inter si rifugia in corner.

41' - Palo di Negri! Cross di Trifelli e spaccata dell'esterno opposto: palla che colpisce il palo e finisce a lato. Inter in sofferenza.

39' - Grande occasione per Negri. Cross di Toroc dalla sinistra che spiove al limite dell'area piccola, il capitano del Bologna impatta di piattone e manda alto da posizione favorevolissima. Sospiro di sollievo per l'Inter.

38' - L'Inter rischia ancora di farsi male da sola. Palla persa in costruzione e Lo Monaco calcia dal limite: tiro respinto. L'azione prosegue e ci prova Trifelli da lontano. Deviazione di un difensore nerazzurro, corner.

34' - Ancora Libra al tiro dal limite, ancora Farronato! Primo tempo superlativo del portiere nerazzurro.

34' - Libra rientra e calcia di sinistro: para Farronato in presa bassa.

33' - Trifelli arriva al cross da sinistra, bravo Mackiewicz ad anticipare Lo Monaco in area di rigore.

30' - Punizione a qualche metro dallo spigolo destro dell'area di rigore per il Bologna. Lo Monaco trova la porta, Farronato la tiene in due tempi.

IL GOL - Bella accelerazione di Vukaj a sinistra che porta al cross. Franceschelli alza la sfera in uscita, sul secondo palo raccoglie El Mahboubi. L'attaccante nerazzurro sposta la palla sul destro e calcia forte a incrociare: tiro all'incrocio dei pali, nulla da fare per l'estremo difensore di casa e Inter in vantaggio.

23' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DELL'INTER! EL MAHBOUBI LA SBLOCCA, 0-1!

21' - Gigantesca occasione Inter! Bella transizione condotta da Virtuani, che allarga per El Mahboubi una volta giunto al limite dell'area di rigore. L'esterno crossa per Carrara, che sporca la palla senza colpirla in girata. Alle sue spalle ecco Virtuani, solo davanti a Franceschelli nel cuore dell'area di rigore. Tiro a botta sicura del centrocampista nerazzurro, che però non angola, bravo il portiere felsineo a parare.

15' - Vicino al gol il Bologna. Lo Monaco colpisce di testa dopo un'uscita approssimativa di Farronato, fondamentale Evangelista sulla linea, che salva il possibile gol del vantaggio dei padroni di casa.

13' - Ancora Farronato. Angolo ben battuto dal Bologna, la palla spiove sul secondo palo: Jaber colpisce debolmente verso la porta, Farronato blocca.

12' - Miracoloso Farronato! Palla persa sanguinosa in disimpegno dai nerazzurri, Lo Monaco imbuca per Krasniqi che si presenta a tu per tu con Farronato. Spaccata e super parata del portiere dell'Inter!

11' - Libra arriva al cross per il Bologna: palla lunga, recupera Kartelo.

10' - Carrara ci prova da lontano: prima vera palla gol per i nerazzurri con il diagonale del centravanti. Sfera che scivola sul fondo.

17.00 - Via alla sfida a Bologna!

Terzo turno di campionato per l'Inter U20: alle 17 i nerazzurri sfideranno il Bologna in trasferta. Dopo la vittoria all'esordio a Genova e il pareggio interno contro l'Empoli, i nerazzurri cercano il terzo risultato utile consecutivo per proseguire al meglio questo inizio di stagione. Il Bologna, dal canto suo, è ancora a punteggio pieno, avendo battuto Atalanta e Cagliari. Sfida non semplice dunque per l'Inter U20, che può contare però su Filippo Cerpelletti. L'ex capitano della Primavera torna a disposizione dopo aver iniziato la stagione con l'U23. Ecco le formazioni ufficiali della gara.