Visita speciale ieri per il Real Madrid: è tornato infatti a Valdebebas Carlo Ancelotti, ex tecnico delle Merengues oggi CT della Nazionale brasiliana, che ha salutato José Mourinho e il gruppo Blanco per poi parlare ai microfoni della TV ufficiale madridista: "Sono qui in duplice veste: come allenatore della Seleçao e a titolo personale per salutare e tornare in un luogo dove ho trascorso molto tempo, e per vedere i giocatori brasiliani che si stanno riprendendo. È stata una mattinata splendida. Ho un ottimo rapporto con Mourinho da molto tempo; ci scambiamo idee e messaggi. Sono felice che sia qui in questo grande club, il Real Madrid, che conosce molto bene. Farà benissimo. È un grande allenatore e sono convinto che farà un ottimo lavoro qui".

Il tecnico di Reggiolo esprime poi grande fiducia nei confronti del suo vecchio club: "La squadra ha iniziato molto bene. Qualche difficoltà iniziale, ma pian piano hanno giocato meglio nel secondo tempo, hanno disputato un'ottima partita contro la Real Sociedad e ora iniziano le partite importanti: in Liga contro il Betis e in Champions League contro l'Inter. Credo che la squadra sia ben preparata con i nuovi acquisti, che daranno un grande contributo. Sarà una grande stagione per il Real Madrid".