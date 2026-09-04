Si è conclusa ad Appiano Gentile l'avventura di Piero Ausilio da dirigente dell’Inter. Come riportato da Tuttosport, ieri l’ex direttore sportivo è arrivato al centro sportivo intorno alle 9.30, dopo Beppe Marotta e Dario Baccin, e ha lasciato la Pinetina circa un’ora e mezza più tardi.

Ausilio, che dopo 28 anni al servizio dell’Inter si prenderà ora un periodo di vacanza, ha salutato i lavoratori del centro sportivo, Cristian Chivu e il suo staff, ma soprattutto i giocatori della rosa che ha contribuito a costruire e che ha riportato il club sul tetto d’Italia. Nessuna dichiarazione, solo un cenno di saluto ai tifosi presenti.