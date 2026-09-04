Il procuratore Giuseppe Riso si è concesso oggi a un'intervista a TuttoSport parlando di diversi argomenti. A partire dai suoi voti alle prime classificate della scorsa stagione: "Se do i voti poi mi chiamano tutti per chiedermi perché hanno preso 6 e non 7… quindi rischio di perdere metà della rubrica telefonica (ride). Ci sono squadre che hanno fatto un mercato importante e altre che potevano fare qualcosa in più. Ma il mercato si giudica sempre dopo. A gennaio quello che oggi sembra un fenomeno diventa un problema e quello che oggi sembra un problema diventa un fenomeno".

Sui trasferimenti dell'ex Inter Pinamonti e di Frattesi alla Lazio: "È stato un momento importante per entrambi. Davide aveva bisogno di sentirsi al centro di un progetto e di ritrovare quelle sensazioni che magari negli ultimi tempi gli erano mancate. Ha fatto una scelta coraggiosa: rinunciare alla certezza di giocare per vincere i trofei per rimettersi in gioco come calciatore, cosa che per lui, in questo momento vale di più. Per Andrea il discorso è simile, voleva una sfida difficile, nella quale giocare un ruolo da protagonista. Un’esigenza altrettanto chiara: essere e sentirsi importante".