"Non baratto mai un titolo personale per un trofeo, soprattutto se è quello di campione d'Italia". Lo ha detto Cristian Chivu, rispondendo in conferenza stampa alla domanda dell'inviato di FcInternews.it rispetto al premio di miglior allenatore della scorsa Serie A ricevuto da Cesc Fabregas al 'Gran Galà del Calcio AIC', proprio battendo Chivu e Gian Piero Gasperini.  

"E' una domanda che può portare a interpretazioni diverse - ha detto il tecnico romeno -. Mi congratulo con Cesc, per me è un grande allenatore che ci ha fatto vedere cosa è in grado di fare. Sappiamo il suo livello di competitività. Per me merita questo premio. Io ho delle anomalie caratteriali che non mi permettono di pensare al mio ego, sono fatto così. Tutti i miei pensieri vanno ai miei giocatori, vederli felici a fine stagione mi riempie di orgoglio". 

Sezione: Focus / Data: Ven 04 settembre 2026 alle 15:45
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.