La Serie A continua a essere lontanissima dalla Premier League. Il dato più emblematico arriva dal calciomercato estivo e dal Manchester City: il club di Maresca ha investito ben 380 milioni di euro per tre centrocampisti: 145 milioni per Enzo Fernandez, 100 per Bouaddi e 135 per Elliot Anderson.

Numeri impensabili per un club italiano. A confermarlo è il confronto con l’Inter, campione d’Italia e vincitrice della Coppa Italia nella scorsa stagione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro ha speso circa 342 milioni di euro per costruire l’intera rosa attuale, bonus esclusi, una cifra comunque inferiore ai 380 milioni investiti dal City per appena tre giocatori.

Tra gli acquisti più costosi dell’Inter figurano Bastoni, pagato circa 40 milioni, e Barella, costato 38 milioni, mentre numerosi elementi sono arrivati a parametro zero o dal settore giovanile. Un confronto che fotografa la distanza economica tra il calcio italiano e quello inglese, dove le disponibilità finanziarie consentono investimenti di tutt’altra dimensione.