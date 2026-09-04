Sarà un ritorno dal sapore particolare quello di Allegri a San Siro, questa volta sulla panchina del Napoli. Il tecnico ritroverà uno stadio legato a ricordi importanti, ma anche all’amarezza dell’ultima esperienza con il Milan, chiusa lo scorso 24 maggio con la sconfitta contro il Cagliari e il mancato accesso alla Champions League.

Al Meazza Allegri ha vissuto alcuni dei momenti più significativi della sua carriera, a partire dallo scudetto conquistato con il Milan nel 2010-11. Ora torna da allenatore del Napoli, con l’obiettivo di aprire un nuovo capitolo e lasciarsi alle spalle le delusioni del passato.

I precedenti con l'Inter

Di fronte ci sarà l’Inter. Come riportato dal Corriere dello Sport, l'Inter è la squadra contro cui Allegri ha ottenuto due vittorie nella scorsa stagione nei derby alla guida del Milan, entrambe per 1-0. Nessuno è riuscito a battere due volte i nerazzurri nell’ultimo campionato, confermando la capacità del tecnico livornese di esaltarsi nei big match.

Sarà inoltre il terzo confronto da allenatori tra Allegri e Cristian Chivu, dopo i due derby della scorsa stagione. Il primo incrocio sulla panchina del Napoli aggiunge ulteriore interesse a una sfida che promette spettacolo. Per Allegri, dunque, San Siro sarà ancora una volta teatro di una partita speciale: stavolta da avversario dell’Inter e con il Napoli da guidare verso una nuova stagione ambiziosa.