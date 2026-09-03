Freddissima dal dischetto come chi l'aveva preceduta, però il suo rigore è stato quello che ha fatto esplodere di gioia l'Inter perché ha sancito la qualificazione alla League Phase della Champions League. Ivana Andres commenta così a InterTV una serata indimenticabile anche per una calciatrice che ne ha viste tante in carriera: “Siamo molto felici, la verità è che è stata una partita molto sofferta, sapevamo che sarebbe stato difficile ma ci abbiamo creduto fino alla fine, giocando con cuore e passione. Abbiamo fatto una grandissima partita e ringrazio la squadra per tutto il lavoro. Crediamo nel nostro gioco e in quello che ci chiede il mister, abbiamo preparato bene la partita e nonostante qualche errore ci abbiamo creduto fino in fondo, facendo tutto il possibile mettendo tutto in campo per vincere e fare la storia dell'Inter. Non avevo mai calciato un rigore ma ero tranquilla e avevo fiducia, sono contenta di aver segnato e che siamo in Champions: dedico questa vittoria a tutte le persone che sono al mio fianco".

Un minuto prima di quel rigore, è stata la parata di Cecilia Runarsdottir contro Mara Alber a renderlo determinante per la qualificazione. E l'estremo difensore commenta così dopo la gara: “Questa gioia è incredibile, andare in Champions League era un mio obiettivo da quando sono arrivata e sono incredibilmente felice. Siamo arrivate alla partita sapendo che potevamo vincere: ci abbiamo messo un po' ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Questa vittoria significa tutto per me, è fantastico essere parte della storia dell'Inter e ne sono davvero onorata. Domani penserò ancora a questa partita e sono stata contenta di riuscire a parare l'ultimo rigore: è una sfida cinquanta e cinquanta, e alla fine sono riuscita a scegliere l'angolo giusto".