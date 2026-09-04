Appuntamento delle 19 con il Salotto di FcInterNews. Viviamo insieme la vigilia di Inter-Napoli, primo "scontro diretto" della stagione nerazzurra, valido per la 3a giornata di Serie A. Le parole dei due allenatori, le probabili formazioni e i duelli del match.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 04 settembre 2026 alle 19:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.