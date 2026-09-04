Il Napoli ha perso Giovane in vista della sfida contro l'Inter: l'attaccante brasiliano è stato sottoposto ieri a un intervento chirurgico per la correzione di un’ernia inguinale e resterà ai box fino alla sosta per le nazionali. Il rientro è previsto a ottobre.

Come riportato dal Corriere dello Sport, si allunga così la lista degli indisponibili, che comprende anche McTominay, Marianucci e Buongiorno, mentre Badiashile è ancora alla ricerca della migliore condizione.

Le scelte di Allegri

Contro l’Inter, Allegri prepara diversi cambi. Sulle fasce dovrebbero partire Spinazzola e Alisson Santos, al posto di Olivera e Lang, mentre in difesa Beukema è pronto al debutto e Badiashile proverà a rientrare. Il tecnico azzurro ha chiesto massima attenzione soprattutto nel reparto arretrato, dopo gli errori costati due gol nella sconfitta contro il Como.