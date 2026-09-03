Ieri è stata una serata da ricordare per Inter Women, capace di qualificarsi per la prima volta alle fasi finale della Champions League, ribaltando il Wolfsburg nel match di ritorno andato in scena allo stadio Breda. Grazie a questa impresa, il calcio italiano schiererà tre squadre nella League Phase, un record che Federica Cappelletti, presidente della Serie A Women, ha commentato con fierezza: "Una serata storica per il calcio femminile italiano - le sue parole su Figc.it -. Avremo tre squadre nella League Phase della UEFA Women's Champions League, pronte a competere con le più grandi squadre d'Europa. E se la Juventus, che aveva già ipotecato il passaggio del turno dopo la gara di andata, e la Roma già ammessa dopo aver vinto lo scudetto lo scorso anno, sono abituate a questi palcoscenici, festeggiamo la prima storica qualificazione dell'Inter, capace di superare una big come il Wolfsburg. Complimenti alle ragazze, a mister David Sassarini, a tutto il suo staff e alla società: siete il nostro orgoglio".