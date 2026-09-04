Intervenendo in conferenza stampa, alla vigilia di Carrarese-Empoli, Gabriele Cioffi, tecnico degli Apuani, applaude il lavoro fatto dalla dirigenza del club sul mercato: "Sono soddisfatto - ha spiegato l'ex allenatore dell'Udinese -. A livello numerico abbiamo doppi ruoli da tutte le parti, cioè doppi giocatori per ogni posizione. La sintonia che avevo tante volte conclamato è stata rispettata, quindi è un ringraziamento formale perché non ho mai dubitato e non credo di essere mai passato per frenetico o nel panico. La fiducia totale è prima delle persone e poi del ruolo, quindi un grazie formale, ma che per me era scontato già dal giorno uno".

La sessione estiva si è conclusa con due colpi in attacco: Luka Topalovic, dall'Inter, e Nicholas Bonfanti. Arrivi che Cioffi inquadra così: "È la ciliegina sulla torta del nostro attacco, abbiamo tutte le caratteristiche coperte: è un parco attaccanti che, secondo me, è forte per la categoria. Abbiamo molte possibilità di esprimerci in maniera diversa, starà a ogni giocatore meritarsi la titolarità".