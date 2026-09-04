Domani alle 18 al Meazza andrà in scena una sfida che negli ultimi anni ha significato lotta Scudetto. In campo infatti scenderanno le due squadre che si sono divise, alternandosi, gli ultimi tre tricolori. Inter e Napoli non può essere una partita come le altre, anche se arriva solo alla terza giornata. Il capitano dei partenopei, Giovanni Di Lorenzo, ne è consapevole, come dichiara ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Ci aspetta una partita importante contro una squadra forte, nel loro stadio. Dovremo essere preparati e capire fin da subito che gara ci aspetta. Stiamo lavorando bene in questi giorni e sono sicuro che arriveremo pronti per affrontare una squadra sicuramente forte, ma noi dobbiamo e vogliamo portare via punti“.