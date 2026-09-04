La storica rimonta contro il Wolfsburg di mercoledì scorso allo stadio Breda ha permesso all'Inter Women di essere inserita per la prima volta nella sua storia tra le squadre sorteggiate per partecipare alla UEFA Women’s Champions League. Oggi a Nyon si è tenuto il sorteggio della League Phase della competizione edizione 2026/27. Nel complesso, il computer ha svelato il calendario di 18 squadre, 9 qualificate direttamente, compreso il Barcellona campione in carica, altre 9 provenienti dai playoff (come l'Inter). Oltre alle nerazzurre, inserite nella terza fascia, a rappresentare il calcio italiano anche Juventus e Roma.

Al termine del sorteggio, ecco di seguito le avversarie della squadra di David Sassarini: Arsenal (H), OL Lyonnes (A), Real Madrid (A), Hacken (H), Manchester City (H) e Austria Vienna (A).

Il calendario completo con le date e gli orari d'inizio sarà comunicato sabato 5 settembre.

la Roma affronterà: Barcellona, Chelsea, Barcellona, Real Madrid, Benfica Servette e OH Leuven.

La Juventus invece se la vedrà contro: Ol Lyonnes, PSG, Benfica, Hacken, OH Leuven e Austria Vienna.

Sezione: Focus / Data: Ven 04 settembre 2026 alle 12:56
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.