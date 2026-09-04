A margine del Gran Galà del Calcio, che lo ha visto come sempre protagonista, Lautaro Martinez ha parlato anche a Ultimo Uomo esprimendo tutta la propria soddisfazione per essere ancora lì tra i premiati: "Sono già alla nona stagione con l'Inter, sono arrivato che avevo 20 anni e oggi ne ho 29, ho due figli e ho formato una famiglia. La cosa più importante, come dico sempre quando si vince, è continuare ad avere quella mentalità, voler continuare a portare trofei alla società. Alla fine come dico sempre è quello che conta. Sono orgoglioso di essere qua un'altra volta, votato anche dei miei colleghi, è un grande onore e un grande piacere".

Sezione: Copertina / Data: Ven 04 settembre 2026 alle 14:04
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
vedi letture
Fabio Costantino
autore
Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.