Nel corso di una recente intervista concessa a La Repubblica, l'ex calciatore Riccardo Montolivo ha commentato brevemente l'ormai imminente 3ª giornata di Serie A e l'ormai prossimo inizio della stagione europea. Tra i vari argomenti trattati, l'ex centrocampista si è concentrato anche sulla posizione dell'Inter.

Montolivo premia i nerazzurri in Europa

Quanto è importante Inter-Napoli?

"Moltissimo perché può influenzare il cammino in Champions League delle due squadre e quindi indirizzare la stagione. L'Inter deve essere emotivamente pronta al Real Madrid di Mourinho".

Come vede le italiane in Champions League?

"Roma, Como e Inter sono pronte. I nerazzurri, la nostra migliore squadra, in Europa ne ha davanti sette o otto. In Champions League non bisogna sbagliare contro avversari abbordabili. L'Inter deve puntare alle prime otto, le altre ai playoff. I nerazzurri hanno pescato, tra le altre, Shakhtar, Feyenoord, Stoccarda e Bratislava, avversari che non fanno paura".

Chi si è rinforzato di più sul mercato?

"Milan e Juventus si sono mosse bene, ma la più brava è stata l'Inter. Non è arrivato Palestra, ma si è rinforzata senza cifre folli, con tre nazionali inglesi. Manca solo qualcuno che salti l'uomo".