L'Inter torna a San Siro per affrontare il Napoli nel primo scontro diretto della nuova stagione. Cristian Chivu incontra i giornalisti nella sala stampa di Appiano Gentile per presentare questa importante sfida che da da prolofo a quella di martedì prossimo a Madrid contro il Real. Con lui presente anche Dario Baccin che ha preso il posto di Piero Ausilio in settimana. Segui in diretta testuale le parole del tecnico nerazzurro qui su FcInterNews.it.
Dopo due vittorie in due partite arriva un avversario difficile: come sta la squadra?
"Fiduciosa, ha lavorato bene, abbiamoa vuto un buon inizio di campionato dove abbiamo cercato di mettere in mostra le nostre caratteristiche e quello che vogliamo fare consapevoli che la condizione non è ancora al massimo ma strada facendo stiamo recuperando. Conosciamo l'importanza di questa partita, il Napoli è arrivata seconda e due anni fa ha vinto il campionato, sappiamo quanto è forte ma dobbiamo essere all'altezza e onorare al meglio la partita".
Cosa ha detto ad Ausilio prima che andasse via?
"Prima del professionista è un amico, ho avuto l'onore di condividere tanti anni all'Inter con lui, e anche dei trofei vinti insieme, io anche da calciatore e poi da allenatore. E' una delle poche eccezioni nel mondo del calcio, 28 anni in una società non le fanno tutti e ha raggiunto traguardi importanti. Bisogna solo ringraziarlo per quanto fatto in tutti questi anni. Per noi ieri è stata una giornata emozionante, lo abbiamo salutato, lo abbiamo abbracciato e ringraziato per tutto".
Per i giocatori che sono arrivati, la gestione delle risorse può diventare un fattore?
"Un allenatore deve avere queste carateristiche, se pretendo premurosità da parte del gruppo devo tenere presente quello che rappresenta questa parola. Non è mai semplice accontentare tutti, la bravura è in quello sapendo che purtroppo su 25 giocatori la domenica solo 11 possono essere felici. Ma credo nell'unità del gruppo e nel livello alto che si deve avere nel quotidiano dal lunedì al sabato, fargli capire che l'anno scorso con i 5 cambi chi subentra può essere determinante, e credo di averglielo fatto capire. E' un obbligo nei confronti dei compagni dell'apporto che danno in quei minuti anche se pochi. Siamo tutti sulla stessa barca e non dobbiamo far vedere che siamo arrabbiati o che l'allenatore crea un'ingiustizia. Dobbiamo andare tutti nella stessa direzione e tutti avranno la loro opportunità perché la stagione è lunga".
Allegri lo scorso hanno vi ha battuti in due incontri, il Napoli poi ha cambiato poco, quanto influisce?
"La stima per Allegri è sempre stata alta da parte mia, non mi dimentico di 6 trofei vinti, di due finali Champions fatte, dell'esperienza che ha e poi allenartori giovani dobbiamo solo imparare. Che l'anno scorso non abbiamo vinto contro di lui è la realtà, siamo andati avanti, ci siamo rialzati guardando il nostro obiettivo. E' una maratone di 38 partite, alcune si possono perdere, fa male quando si tratta di specifiche partite ma non abbiamo mai perso di vista il grande obiettivo e per fortuna l'abbiamo raggiunto. Non giocano gli allenatori ma le squadre preparate in una carte maniera e sia noi che il Napoli abbiamo l'ambizione giusta per far vedere che vogliamo essere competitivi".
Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
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