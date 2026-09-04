Non è un mistero, le cronache del mercato di quel tempo lo confermano. Il Napoli ha davvero pensato a Pio Esposito per rinforzare il proprio attacco, con l'approvazione di Antonio Conte e prima dell'arrivo di Rasmus Hojlund che, curiosamente, era un'opzione per l'Inter prima che i nerazzurri decidessero di tenere in rosa il proprio canterano. Che, nonostante l'interesse partenopeo, non hanno mai pensato di cedere a prescindere dall'offerta.

Lo ha ribadito Mario Giuffredi, agente del classe 2005 di Castellammare di Stabia, nel corso di un'intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss: “De Laurentiis è stato il primo in Italia, il primo assoluto, a chiedermelo quando era allo Spezia. Era il primo che voleva fare di tutto per prenderlo. Poi il ragazzo ha fatto sempre la scelta decisa e mirata di tornare all’Inter. L’Inter è la sua seconda famiglia e non ha mai preso in considerazione nessun’altra strada”.