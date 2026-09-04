L’Inter si prepara al big match contro il Napoli, in programma domani pomeriggio a San Siro. Come riportato dal Corriere dello Sport in difesa, davanti a Josep Martinez, potrebbe esserci una sorpresa, con Stones titolare al posto di Akanj. La linea difensiva sarà completata da Bisseck e Bastoni.
Le altre scelte
A centrocampo spazio a Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski e Dimarco, con il polacco favorito per agire da mezzala e pronto, all’occorrenza, a dare una mano in cabina di regia.
In attacco, invece, conferma per la coppia formata da Pio Esposito e Lautaro Martinez. Il giovane centravanti, reduce dal rinnovo fino al 2032, partirà ancora una volta dal primo minuto, mentre Thuram dovrebbe inizialmente accomodarsi in panchina.
La probabile formazione Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Lautaro.
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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