Presente al meeting di Rimini, Beppe Sala, sindaco di Milano, ha trovato il tempo di parlare della 'sua' Inter rispondendo alle domande di Simone Tiribocchi e Valentina Ballarini: "La squadra si è rinforzata sul mercato - le sue parole a 'Balla col Tir Podcast' -. La campagna acquisti è partita con un po' di difficoltà, io speravo tantissimo nell'acquisto di Palestra, Marotta lo sa. Però è evidente che il calcio italiano abbia una dimensione economica per cui fa fatica a fare colpi da 50 milioni di euro. Alla fine, però, la dirigenza ha rimediato bene. La squadra ne è uscita rinforzata".

A proposito degli obiettivi a cui deve ambire la squadra di Cristian Chivu, Sala non ha dubbi: "Io penso si debba puntare seriamente sul campionato perché la Champions è molto difficile. Si può pensare di andare un po' avanti, ma stiamo parlando di una competizione in cui le squadre forti hanno anche un'età media molto più bassa della nostra, come si è visto purtroppo nella finale sfortunata di Monaco. Mi sembra un sogno proibito. Ma si può fare meglio dello scorso anno".