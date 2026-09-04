Scatterà la prossima settimana l'Europeo maschile di pallavolo, con l'Italia di Ferdinando De Giorgi in prima fila come favorita col vantaggio anche di giocare in casa in coabitazione con Bulgaria, Finlandia e Romania. Il magazine SportWeek ha intervistato Yuri Romanò, opposto di livello mondiale che non perde l'occasione per ribadire il suo tifo per l'Inter: "Ho tifato anche in Curva Nord", ha raccontato. Romanò che nell'ultimo Mondiale fece parlare di sé per il gesto dell'esultanza di Marcus Thuram e Lautaro Martinez condiviso col compagno di tifo e di Nazionale Alessandro Michieletto: "Vedrò se confermare le esultanze oppure cambiarle. Non spoilero", si legge sul sito della Rosea.