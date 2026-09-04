Mateo Pellegrino, attaccante della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport. Il centravanti argentino ha dichiarato di ispirarsi a Lautaro Martinez.

"E' il mio preferito in Serie A non solo perché è argentino. Mi piace come gioca, come lega le varie fasi e i reparti. E poi come si muove in area. Anticipo sul primo palo, perfetto, è molto intelligente". Pellegrino ha poi nominato Akanji e Bremer come i difensori più ostici affrontati in Serie A. "Sono molto duri", il suo commento.