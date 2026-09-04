Presidente della Dinamo Zagabria, nonché grande amico e conoscitore del calcio italiano, Zvonimir Boban ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui affronta proprio il tema del pallone nostrano, indicando poi la sua griglia Scudetto all'inizio di questa nuova stagione: "Dal punto di vista delle idee siamo lontani dall’Europa e dalla sua velocità. In Italia il calcio è poco offensivo, sempre più fisico e meno propositivo. Dopo il Milan di Sacchi il 90% delle squadre vincenti avevano la difesa a quattro e due uomini sulle fasce, in Serie A invece si giocano i catenacci modernizzati, con le difese a tre. Devono essere i club a cambiare strada, la Federazione non può imporlo".

Boban mostra la sua predilezione per una squadra in particolare: "Sono un tifoso del progetto Como e del modo in cui Fabregas sta allenando la squadra. E poi c’è Baturina, un ragazzo cresciuto nella Dinamo Zagabria come me. Se valuto come gioca il Como e quante volte ha perso partite dominate, dico che può puntare allo Scudetto o quanto meno complicare la vita a tutti. Poi certo, l’Inter è molto più avanti e la storia conta: ci saranno momenti in cui la forza della maglia e della tradizione peserà. Alle spalle dei nerazzurri vedo Juventus e Roma".