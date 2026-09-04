Come fa sapere Sportmediaset, non ci sarà il saluto di Piero Ausilio domani al Meazza in occasione di Inter-Napoli: la sua esperienza con il club nerazzurro si è chiusa dunque dopo 28 anni con la sua partecipazione al Gran Galà del Calcio. Comincia così ufficialmente l'era Dario Baccin, che dovrà occuparsi innanzitutto dei rinnovi. Due in particolare: Federico Dimarco, che si aspettava che già se ne parlasse e Hakan Calhanoglu, che resta in bilico tra andare via a scadenza o rimanere per un'altra stagione.

Poi si penserà ai vari Alessandro Bastoni, Marcus Thuram e Piotr Zielinski, con scadenza nel 2028. Ma in questo caso per Baccin ci sarà più tempo.

Sezione: News / Data: Ven 04 settembre 2026 alle 13:31
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.