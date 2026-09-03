Dopo la lunga intervista rilasciata a Il Mattino, Massimo Moratti ha commentato l'addio di Piero Ausilio ai microfoni di Radio Kiss Napoli. Proprio sotto la guida dell'ex presidente nerazzurro, è iniziata nel 1998 l'avventura di Ausilio all'Inter.

"Quando perdi una persona di valore, ti rendi conto del peso che aveva solo quando va via - le sue parole -. Conosce molto bene la società, ha sempre avuto l'obbligo di trovare qualcosa che facesse crescere la squadra. Si tratta di una perdita di un pezzo di corpo dell'Inter".

Spazio poi al campionato e al mercato dell'Inter. "In questo momento vedendo l’Inter e le partite che ha fatto fino adesso, guardando la rosa e anche la serenità che avverti nel gruppo, tenuto molto bene da Chivu, è certamente la squadra che promette di più - ha aggiunto Moratti -. Gli inglesi fanno un campionato serio, continuo, pesante: se si ritrovano quindi in Italia, sono allenati certamente per fare un buon campionato anche qua"