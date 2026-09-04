Si avvicina il debutto in UEFA Champions League per l'Inter: dopo la sfida contro il Napoli a San Siro la squadra di Chivu volerà a Madrid per la sfida contro il Real, in programma al Bernabeu martedì 8 settembre alle 21:00. Di seguito tutte le informazioni per l'acquisto dei biglietti per il settore ospiti, destinati ai tifosi interisti.
COME ACQUISTARE I BIGLIETTI
I tifosi nerazzurri potranno acquistare i biglietti per il settore ospiti di Real Madrid-Inter, a partire dalle ore 10:00 di venerdì 4 settembre, esclusivamente online su trasferte.inter.it.
La prima fase sarà dedicata ad abbonati e Soci Inter Club. A seguire, partirà la vendita libera in caso di disponibilità residue.
REAL MADRID-INTER
8 settembre, ore 21:00
I biglietti per la trasferta di Madrid
FASE 1 | ABBONATI E SOCI INTER CLUB
Dalle ore 10:00 alle ore 12:29 di venerdì 4 settembre, la vendita sarà riservata agli abbonati di tutte le tipologie (FULL, PLUS, BASE) e ai Soci Inter Club.
FASE 2 | VENDITA LIBERA
A partire dalle ore 12:30 di venerdì 4 settembre, in caso di disponibilità residua, partirà la vendita libera per tutti.
Si potrà acquistare un solo biglietto, intestato al richiedente.
INFORMAZIONI IMPORTANTI PER L’ACQUISTO
Per completare l’acquisto, si richiede l’inserimento del numero del documento d’identità o del passaporto dell'intestatario del biglietto, come da disposizioni del Real Madrid. Lo stesso, infatti, dovrà essere presentato ai varchi di accesso unitamente al biglietto.
Si invitano pertanto i tifosi a tenere a disposizione un documento valido prima di iniziare la procedura di acquisto e a verificare con attenzione la correttezza dei dati inseriti.
I biglietti sono nominativi e non cedibili a terzi. In caso di mancata corrispondenza tra nominativo presente sul biglietto e documento d’identità, verrà negato l’accesso allo stadio.
Il titolo d’accesso verrà emesso esclusivamente in formato Wallet. Sarà necessario scaricarlo dalla mail di conferma acquisto, che arriverà direttamente dal Real Madrid, e salvarlo sul proprio wallet Apple o Google dello smartphone. Si raccomanda infine di arrivare allo stadio con lo smartphone carico: il biglietto non potrà essere stampato, convertito in altri formati o utilizzato come PDF.
Ci vediamo a Madrid!
Autore: Ludovica Ferrante
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