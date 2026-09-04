Restano ancora dei dubbi di formazione nella testa di Cristian Chivu, a poco meno di 24 ore da Inter-Napoli, primo big match della Serie A 2026-27. Alcuni ballottaggi e una certezza: sarà Francesco Pio Esposito a far coppia con Lautaro Martinez in attacco. Anche in considerazione dell'impegno ravvicinato in Champions League, l'esordio contro il Real Madrid di martedì, potrebbe essere John Stones il prescelto per guidare la difesa al posto di Manuel Akanji nel trio davanti a Pepo Martinez in cui Benjamin Pavard si candida per giocare la seconda partita di fila dal via dopo quella di Cagliari. Davanti a lui potrebbe agire Andy Diouf. A centrocampo, infine, è previsto il ritorno di Piotr Zielinski con i confermatissimi Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. 

Sezione: Focus / Data: Ven 04 settembre 2026 alle 18:35
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.