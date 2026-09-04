Restano ancora dei dubbi di formazione nella testa di Cristian Chivu, a poco meno di 24 ore da Inter-Napoli, primo big match della Serie A 2026-27. Alcuni ballottaggi e una certezza: sarà Francesco Pio Esposito a far coppia con Lautaro Martinez in attacco. Anche in considerazione dell'impegno ravvicinato in Champions League, l'esordio contro il Real Madrid di martedì, potrebbe essere John Stones il prescelto per guidare la difesa al posto di Manuel Akanji nel trio davanti a Pepo Martinez in cui Benjamin Pavard si candida per giocare la seconda partita di fila dal via dopo quella di Cagliari. Davanti a lui potrebbe agire Andy Diouf. A centrocampo, infine, è previsto il ritorno di Piotr Zielinski con i confermatissimi Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu.