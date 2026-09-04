Attraverso i propri canali social, il Napoli ha ufficializzato i propri convocati in vista della trasferta di Milano contro l'Inter. Confermata, come ampiamente preannunciato, l'assenza di McTominay, costretto ad un'operazione per un problema cardiaco, e di Alessandro Buongiorno, costretto a un lungo stop. Per il resto, nessuna particolare sorpresa nelle scelte di Massimiliano Allegri. Da segnalare, tuttavia, la prima convocazione per Badiashile. Di seguito la lista completa: 

Alisson Santos, Anguissa, Badiashile, Beukema, Contini, De Bruyne, Di Lorenzo, Favasuli, Gilmour, Hojlund, Lang, Lobotka, Lucca, Rafa Marin, Meret, Milinkovic-Savic, Neres, Olivera, Politano, Rrahmani, Spinazzola, Vergara.

Sezione: L'avversario / Data: Ven 04 settembre 2026 alle 17:38
Autore: Carlo Gamba
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