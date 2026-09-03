Primo grande appuntamento della stagione per Inter e Napoli, che si affronteranno sabato 5 settembre alle 18:00 a San Siro nella gara valida per la terza giornata della Serie A 2026/27. La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Il match potrà essere seguito tramite l’app sulle smart TV compatibili oppure in streaming da PC, smartphone e tablet.

Come arriva l’Inter

La squadra di Cristian Chivu ha iniziato il campionato con due vittorie consecutive. All’esordio è arrivato il netto 4-1 contro il Monza, mentre nella seconda giornata i nerazzurri hanno superato il Cagliari per 1-0. Il risultato ottenuto in Sardegna racconta però soltanto in parte l’andamento della gara. L’Inter ha costruito moltissime occasioni, trovando sulla propria strada un ottimo Caprile e sprecando più volte la possibilità di chiudere anticipatamente la partita. Le prime due giornate hanno comunque confermato la qualità del gioco nerazzurro e la grande capacità della squadra di produrre occasioni.

Come arriva il Napoli

Percorso diverso per il Napoli di Massimiliano Allegri. Dopo il successo all’esordio contro il Genoa, gli azzurri hanno subito la prima battuta d’arresto contro il Como, capace di imporsi per 2-1. Una sconfitta arrivata anche a causa di un errore difensivo e che costringerà il Napoli a cercare subito una reazione.