Per Piotr Zielinski quella contro il Napoli sarà una sfida dal doppio significato. Il centrocampista polacco ritroverà infatti la squadra con cui ha conquistato il primo scudetto della carriera, prima del bis ottenuto con l’Inter nella scorsa stagione.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Chivu continua a considerarlo un elemento prezioso e duttile: mezzala sinistra, ma anche regista all’occorrenza, soprattutto per dare respiro a Calhanoglu. Dopo una prima annata nerazzurra condizionata dagli infortuni, Zielinski ha ritrovato continuità sotto la guida del tecnico rumeno, dimostrando di poter essere utile in più zone del centrocampo.

Un super centrocampo

La concorrenza, però, è elevata. Alle sue spalle scalpitano Sucic e soprattutto il nuovo arrivato Jones, destinato a trovare spazio anche in vista della sfida di Champions League contro il Real Madrid.

Contro il Napoli, tuttavia, Zielinski sembra partire in vantaggio. La sua esperienza e la capacità di interpretare più ruoli potrebbero rivelarsi decisive, permettendo a Chivu di gestire anche le energie di Calhanoglu in vista del prossimo impegno europeo. Piotr non vuole difendere un solo posto: punta a conquistarne due.

Sezione: Rassegna / Data: Ven 04 settembre 2026 alle 09:24
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.