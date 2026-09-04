Tre punti per l'Inter U20 a Bologna grazie alla doppietta di El Mahboubi e al gol di Carrara, che sanciscono lo 0-3 finale. Ecco chi si è distinto per i nerazzurri.

UP

EL MAHBOUBI - Semplicemente devastante. Due gol, ma soprattutto la costante sensazione di essere in grado di accendersi in un lampo e di poter girare la partita a favore dell'Inter con le sue giocate. Con una prestazione di grande spessore si candida a un ruolo da protagonista per il resto della stagione.

FARRONATO - Il risultato finale nasconde le difficoltà che l'Inter ha avuto nel primo tempo. Il portiere nerazzurro è stato fondamentale per tenere prima a galla e poi in vantaggio i compagni, con diverse parate tutt'altro che banali. Si conferma un prospetto interessante, soprattutto tra i pali e in uscita bassa. Deve lavorare invece sulla lettura delle palle alte, perché anche oggi un'uscita a vuoto aveva spalancato la porta a Lo Monaco: lo ha salvato Evangelista.

CARRARA - Tre partite, tre gol. Letale in area di rigore, è in un momento di grande fiducia e il gol lo dimostra: appena riceve l'istinto gli dice di cercare la porta, senza esitazioni. Ne esce una conclusione di prima, tutt'altro che semplice, che si spegne all'angolino. E ora è in testa alla classifica marcatori del Primavera-1.

VUKAJ - Entrato bene contro l'Empoli, oggi si conferma. Da una sua accelerazione nasce l'azione che porta al gol dello 0-1 di El Mahboubi, poi nel secondo tempo serve l'assist per Carrara. In un reparto dopo le alternative non mancano, avanza, con forza, la sua candidatura a una maglia da titolare.

DOWN

KARTELO - Il peggiore dell'Inter. Poco coinvolto in fase di palleggio, poco presente in fase difensiva, un'ammonizione evitabile per un'intervento in ritardo su Trifelli. Difficile che possa partire dal primo minuto nelle gare più importanti, come quella di Youth League contro il Real Madrid in programma martedì prossimo.