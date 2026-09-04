"E' sempre bellissimo giocare a San Siro, sono sempre serate di calcio meravigliose". Massimiliano Allegri ribadisce anche a DAZN il concetto che aveva già spiegato in conferenza stampa, anticipando le sensazioni che proverà domani alla Scala del Calcio per Inter-Napoli. "Si affrontano due squadre che negli ultimi anni hanno combattuto per vincere gli scudetti. Sarà una gara molto difficile, dovremo fare bene, meglio rispetto a sabato scorso", ha aggiunto il tecnico degli azzurri.

Uno scontro diretto che capita alla terza giornata.

"Le partite vanno giocate quando capitano. Siamo dispiaciuti per il ko col Como, abbiamo la possibilità di rifarci ma sappiamo che non sarà facile".

Come sta la squadra?

"Sta bene, serve sempre equilibrio. Non è che se avessimo vinto col Como, saremmo diventati la squadra da battere. Non è facile qui a Napoli mantenere l'equilibrio, dovremo farlo noi nello spogliatoio".

L'assenza di McTominay.

"Sono cose che succedono, l'importante è che rientri dopo la sosta. Dovrebbe saltare solo quattro partite, avremo a disposizione lui e Giovani dopo la sosta".

In cosa deve migliorare Hojlund?

"Ha fatto un bellissimo gol, sono contento. Ha margini di miglioramento, piano piano migliorerà. Lui attacca molto bene la profondità, deve migliorare la quantità realizzativa".

Come sta De Bruyne?

"Ci ho parlato, sa benissimo che per noi è importantissimo. Dobbiamo gestire le forze, avrà tempo e modo per giocare ed essere importante".

Che giocatore è Badiashile?

"E' in ritardo di condizione, ora sta meglio. Domani sarà con noi in panchina. Mi sembra un ottimo acquisto".