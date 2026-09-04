Alla vigilia del big match di domani alle 18 al Meazza contro il Napoli, è possibile già ipotizzare le scelte di formazione di Cristian Chivu che al momento prevedono solo un dubbio, in difesa. Ci sarebbe infatti, sottolinea Sportmediaset, un ballottaggio per chi giocherà al centro con ai fianchi Yann Bisseck e Alessandro Bastoni. In corsa John Stones, che ptrebbe ricevere una prima maglia da titolare da quando è a Milano e Manuel Akanji.

Il resto è fatto

Pochi dubbi per il resto della formazione: Federico Dimarco e Andy Diouf sulle fasce, Nicolò Barella, Hanak Calhanoglu e Piotr Zielinski a centrocampo e ancora una volta la coppia Lautaro Martinez-Pio Esposito davanti, visto che Marcus Thuram non ha ancora i 90 minuti nelle gambe e si candida eventualmente per un posto da titolare martedì al Bernabeu in Champions League.