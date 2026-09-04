Un'Inter "scossa" dal caso Ausilio, che ha lasciato il club dopo 28 anni, punta a restare a punteggio pieno nel (primo) big-match casalingo contro il Napoli, reduce dal ko casalingo contro il Como. Cinque gol fatti e appena uno subito in due partite di campionato, i campioni d'Italia sono super favoriti nella sfida contro la squadra di Allegri, costretta a fare i conti con l'assenza di McTominay che dovrà essere operato per un'aritmia cardiaca. A San Siro, infatti, la vittoria nerazzurra – come riporta Agipronews - si gioca a 1,65 su Planetwin365, mentre pareggio e successo dei partenopei sono in lavagna - nell'ordine - a 3,80 e 5,25. Gli ultimi due scontri diretti tra le due squadre sono tutti terminati con quattro reti complessive, ma è l'Under l'esito che gli esperti indicano come più probabile: è fissato a 1,80 su Snai, mentre l'Over è visto a 1,90. Sei degli ultimi quindici "head-to-head" tra Inter e Napoli sono terminati 1-1: un esito che sabato sera è proposto a 6,50, decisamente davanti agli altri pareggi 0-0 (9,00) e 2-2 (14). Il risultato esatto più probabile è però considerato l'1-0, che si gioca a 6,25, mentre 2-0 e 2-1 sono fissati rispettivamente a 7,25 e 8,50. L'1-2 per il Napoli è in lavagna a 17, mentre lo 0-2 è proposto a 29.

Marcatori

Capitan Lautaro il primo gol in campionato: una rete del capitano vale 2,40 volte la posta puntata, quella di Pio Esposito, favorito per un posto da titolare al suo fianco, a 2,75. Stessa quota per un guizzo di Thuram, che scalpita ma al momento sembra indietro nelle gerarchie. Il terzo sigillo consecutivo di Calhanoglu è proposto invece a 4,00, quello dell’ex di Zielinski a 5,00. Hojlund e Alisson Santos dovrebbero invece trascinare l'attacco del Napoli: il bomber danese (punta a ripetersi dopo il sigillo contro il Como) a segno è visto a 4,00, il primo centro del brasiliano è proposto a 6,00, stessa quota di De Bruyne, a segno nella trasferta di Genova e per la prima volta scelto da Allegri nell’undici titolare.