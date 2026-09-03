L'Inter ha dato le chiavi del progetto sportivo a Dario Baccin. Ieri c'è stato un passaggio di consegna naturale tra lui e Ausilio, ma non va interpretato come una soluzione ad interim.

Come riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto su Youtube, per l'Inter quella di Baccin è una scelta a lungo termine. Nell'idea dell'Inter e di Oaktree il direttore sportivo del futuro sarà Dario Baccin. La proprietà è contenta di dare continuità, Baccin avrà subito impegni importanti, come il rinnovo di Carlos Augusto che sembra vicino.

Attesa per Dimarco

Aggiornamento anche sul futuro di Federico Dimarco e sulla questione del rinnovo di contratto in scadenza nel 2028 (è in scadenza nel 2027, ma l'Inter può rinnovarlo di un anno). Fino ad ora non risulta nessun dialogo, con ogni probabilità nella stagione in corso ci saranno delle conversazioni tra le parti per cercare di avanzare. Ad oggi però non risultano contatti concreti come affermato dallo stesso giocatore ieri al Gran Galà del Calcio.