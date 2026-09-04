C'è anche un po' di Inter al Gran Premio d'Italia di F1. In occasione dell'evento motoristico italiano per eccellenza, gli ex nerazzurri Danilo D'Ambrosio e Francesco Toldo hanno presenziato al venerdì di prove libere presso il circuito di Monza grazie alla partnership tra il club interista e la Pirelli

Sezione: News / Data: Ven 04 settembre 2026 alle 20:13
Autore: Carlo Gamba
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