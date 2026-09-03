Matteo Moretto, intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, ha spiegato quali saranno le prime mosse che dovrà fare Baccin nel ruolo di direttore sportivo dell'Inter: "Avrà subito degli impegni, come il rinnovo di Carlos Augusto, che sembra davvero molto vicino. Dimarco? Non ci sono stati dialoghi per il rinnovo. Ma da qui alla fine dell'anno ci saranno delle conversazioni tra le parti per cercare di avanzare nelle trattative. Ad oggi, però, nessun segnale concreto".