Pio Esposito si prepara a vivere un sabato speciale: contro il Napoli, la squadra della sua terra, il giovane attaccante dell’Inter è candidato a partire titolare per la terza gara consecutiva in campionato.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il 21enne ha conquistato spazio al fianco di Lautaro Martinez nel nuovo sistema offensivo di Cristian Chivu, formando una coppia sempre più convincente. Il suo rendimento sta cambiando anche le gerarchie: il ritorno di Marcus Thuram, ancora alla ricerca della migliore condizione, non comporterà necessariamente un immediato ritorno del francese tra i titolarissimi.

Rinnovo e maglia da titolare

A certificare la fiducia dell’Inter è arrivato anche il recente rinnovo fino al 2032, con un ingaggio che può superare i tre milioni di euro netti a stagione grazie ai bonus. Un investimento che testimonia come Esposito non sia più considerato soltanto un giovane da valorizzare, ma un elemento centrale del progetto nerazzurro.

Thuram, intanto, sta recuperando terreno dopo il problema fisico e ha già ritrovato minuti a Cagliari. Il francese punta a essere protagonista soprattutto in vista della sfida di Champions League contro il Real Madrid. Contro il Napoli, però, dovrebbe toccare ancora a Pio.

Per Esposito sarà anche l'occasione per ritrovare il gol dopo le chance sprecate a Cagliari. Una rete contro gli azzurri avrebbe un doppio significato: regalare una serata speciale al ragazzo di Castellammare di Stabia e confermare che, almeno per il momento, il posto accanto a Lautaro è sempre più suo.