Curtis Jones, da ultimo arrivato sul mercato, è stato anche l'ultimo a vedersi assegnato un numero di maglia. Nello specifico il 21, liberato da Kristjan Asllani nel momento della firma per l'Al Jazira. Ora il quadro è completo e tutti i calciatori della rosa nerazzurra hanno il proprio numero. E con il quadro completo e un po' di creatività, il club li ha elencati tutti in modo alternativo rispetto a una classica lista. Perché anche la matematica può essere divertente...