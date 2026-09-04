Curtis Jones, da ultimo arrivato sul mercato, è stato anche l'ultimo a vedersi assegnato un numero di maglia. Nello specifico il 21, liberato da Kristjan Asllani nel momento della firma per l'Al Jazira. Ora il quadro è completo e tutti i calciatori della rosa nerazzurra hanno il proprio numero. E con il quadro completo e un po' di creatività, il club li ha elencati tutti in modo alternativo rispetto a una classica lista. Perché anche la matematica può essere divertente...

Sezione: Inter Social Club / Data: Ven 04 settembre 2026 alle 16:00
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.