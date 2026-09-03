Intervenendo a 'Le Foot Toujours' su Cronache di Spogliatoio, l'ex portiere e oggi opinionista Emiliano Viviano ha criticato la decisione di non rinnovare il contratto di Piero Ausilio: "La scelta, perché per me si tratta di scelta, di perdere il direttore sportivo che secondo me è il principale protagonista del mercato illuminato, sia dal punto di vista finanziario sia tecnico dell'Inter negli ultimi anni, alle porte di quella che per me può essere la stagione della consacrazione di un ciclo che finora non c'è stato, la manda direttamente nell'ultimo girone dell'inferno. La trovo, a livello di scelta sportiva sia di tempistica, totalmente scellerata".

"Il livello in cui l'Inter è oggi, in relazione ai bilanci e alle decisioni che hanno dovuto prendere a livello di uscite e ai risultati ottenuti è una cosa stratosferica - ha aggiunto Viviano -. Molto più del Como in Champions League che era stato visto come una cosa folle. Il fatto di disputare due finali di Champions dovendo ripianare sistematicamente i debiti della società vendendo spesso i migliori, cercando nuovi acqquisti, prendendo parametri zero, non potendo attingere come altre squadre dalle casse come avviene in Premier League o nella Liga secondo me è strepitoso".

"Secondo me - ha concluso - un solo anno di contratto non si può offrire a un direttore sportivo, significa non crederci e spingere perché vada via".