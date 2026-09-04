La gara contro l'Atalanta sarà solo la prima di una lunga serie per testare la credibilità della Roma nelle zone altissime della classifica, dopo un avvio di campionato che sta già facendo sognare i tifosi. "Più che una prova di maturità, che questa squadra ha dimostrato di avere, è una prova di forza, di valore", ha puntualizzato il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini in conferenza stampa prima della sfida al suo passato.
Il calendario, nelle prime dieci-dodici giornate, ci fa incontrare tante squadre della parte alta della classifica - ha aggiunto Gasp -. Posto che considero anche la Fiorentina di valore e vincere a Lecce, in trasferta, non è mai facile. Poi nelle prossime partite incontreremo non solo l’Atalanta, ma anche l’Inter, il Como, il Napoli. Insomma, nella prima del girone di andata ci saranno tutte queste gare, in più anche la Champions. Va bene, è un percorso e lo affrontiamo di volta in volta, a cominciare da domani, incontreremo una squadra di assoluto valore, partita bene. Una gara che vale l'Europa che conta".
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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