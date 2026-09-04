Martedì alle 21 al Bernabeu andrà in scena, esordio nella nuova Champions League, l'attesissima Real Madrid-Inter, una classica della storia del calcio internazionale. Ma qualche ora prima, nello specifico alle 16, all'Estadio Alfredo Di Stefano di Valdebebas è in programma un gustoso antipasto per la prima giornata di Youth League, sempre tra blancos e nerazzurri, nelle loro versioni U20.

Intanto, la UEFA ha annunciato la terna arbitrale che dirigerà la gara ed è georgiana: il fischietto sarà in mano a Giorgi Avazashvili, mentre i suoi assistenti saranno Zviad Bliadze e Gocha Taruashvili.