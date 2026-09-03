L’Inter deve puntare con decisione alle prime otto posizioni della League Phase e almeno ai quarti di finale di Champions League. È questo l’obiettivo indicato da Giuseppe Bergomi, intervenuto durante la presentazione della nuova stagione delle coppe europee di Sky Sport. L’ex capitano nerazzurro considera la squadra di Cristian Chivu sufficientemente competitiva per evitare il passaggio attraverso i playoff e conquistare direttamente l’accesso agli ottavi.

Bergomi: "Servono 16 punti"

"L'Inter deve arrivare ai quarti in Champions", ha spiegato Bergomi, fissando poi una quota precisa per la prima fase della competizione. "Per arrivare nelle prime otto, nella League Phase deve fare 16 punti. L'anno scorso è mancato quel pareggio". Secondo lo Zio, dunque, l’Inter ha tutte le qualità per migliorare il rendimento della passata stagione e rendere meno complicato il proprio percorso nella fase a eliminazione diretta. "Deve ambire ad arrivare nelle prime otto finali, lo può fare".