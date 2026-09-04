Nel corso di una recente intervista concessa al Corriere dello Sport, l'ex portiere Luca Marchegiani ha commentato brevemente - tra i vari argomenti - i possibili scenari cui andrà incontro l'Inter sia per quanto riguarda il percorso in Serie A che per quanto riguarda il cammino in Champions League.

Marchegiani premia i giallorossi come possibili anti-Inter

"In Champions League tutte le italiane partono con l'ambizione di qualificarsi ai playoff, se non addirittura di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale. Va detto, tuttavia, che otto squadre più forti delle italiane ci sono. L’Inter ormai è una grande d’Europa ma sulle altre qualche incognita c’è. Romane a punteggio pieno in campionato? La Roma può essere l'anti-nerazzurri quest'anno. Mi ha stupito anche la Lazio per solidità, attitudine e per il colpo Frattesi".