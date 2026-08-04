Da ieri sera è tornato a circolare il nome di Nico Gonzalez nei rumors di calciomercato riguardanti l'Inter. Un quadro più chiaro arriva oggi dalla Gazzetta dello Sport. L'argentino è in vacanza post-Mondiale, ma ha già comunicato alla Juventus e a Spalletti che vorrebbe cambiare aria. Si è sentito ferito dal trattamento ricevuto in bianconero e, nonostante qualche problema fisico, all'Atletico Madrid ha collezionato 24 presenze e 5 gol in Liga, rilanciandosi. Ciò nonostante, i colchoneros hanno deciso di non riscattarlo per i 32 milioni pattuiti, giocando al ribasso. Da qui il mancato accordo con la Juve, che vuole almeno 27 milioni di euro.

L'entourage dell'argentino ha quindi contattato l'Inter per proporre il giocatore. "Da questa situazione, per ora bloccata sul fronte spagnolo, si è aperta la nuova via: quella che lo riporterebbe in Italia, a Milano (ma piace anche a Gasperini) - come si legge sulla rosea -. Il club nerazzurro dunque adesso ci pensa, valuta il compagno di nazionale di Lautaro perché anche lui, un po’ come Diaby, dal punto di vista tattico garantirebbe una spinta che un “normale” quinto non offrirebbe. Per il momento non ci sono stati contatti diretti tra i club ma ciò non impedisce all’Inter di continuare a ragionare anche su questo profilo. E uno scambio? Davide Frattesi, che l’ad bianconero conosce bene, potrebbe fare il percorso opposto ma per il momento questa non è nulla più che un’ipotesi".