È notizia recente l'acquisizione da parte di Brookfield di Oaktree, fondo proprietario della società interista. In questo senso, l'avvocato Michele La Francesca si espresso attraverso un post su X in merito a questo passaggio, sottolineando come sul piano sostanziale per l'Inter cambi relativamente poco sotto il profilo aziendale, di organico e di assetto: "Come riportato sul sito di Brookfield, il gruppo ha completato ieri l’acquisizione del 100% di Oaktree, uno dei principali gestori globali di credito alternativo. L’operazione conclude il percorso avviato nel 2019, quando Brookfield aveva acquisito la maggioranza di Oaktree, rafforzando ulteriormente la propria piattaforma di investimenti alternativi. Per l’Inter non cambia sostanzialmente nulla: quando Oaktree ha assunto il controllo del club, Brookfield era già azionista di maggioranza di Oaktree".

Brookfield completa l’acquisizione del 100% di Oaktree.



Come riportato sul sito di Brookfield, il gruppo ha completato ieri l’acquisizione del 100% di Oaktree, uno dei principali gestori globali di credito alternativo.



L’operazione conclude il percorso avviato nel 2019, quando… — Michele La Francesca (@miklafranc) August 4, 2026