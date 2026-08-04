Il futuro di Nico Gonzalez potrebbe essere lontano dalla Juventus. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, l'esterno argentino sarebbe stato proposto non solo all'Inter ma anche alla Roma, alla ricerca di rinforzi sulle corsie offensive in vista della nuova stagione. L'interesse dei giallorossi nasce anche dalla stima che Gian Piero Gasperini nutre nei confronti del giocatore. L'attuale tecnico della Roma aveva già provato a portarlo all'Atalanta in passato, apprezzandone le qualità tecniche, la capacità di attaccare gli spazi e la duttilità tattica. Nonostante ciò, l'operazione appare complessa.

La dirigenza romanista sarebbe infatti orientata verso un profilo con caratteristiche differenti: un esterno di piede destro, in grado di partire dalla fascia sinistra per rientrare sul piede forte, creare superiorità numerica e servire assist o concludere verso la porta. Un'identità tattica che si sposerebbe meglio con il sistema di gioco pensato da Gasperini e con la presenza di Malen nel reparto offensivo. A incidere sulla valutazione c'è anche l'aspetto anagrafico. Nico Gonzalez, 28 anni, non rientrerebbe nella linea strategica della Roma, che punta soprattutto su calciatori tra i 21 e i 26 anni: profili già pronti per competere ad alti livelli ma che possano anche rappresentare un investimento in ottica futura e generare un'eventuale plusvalenza.

Dal punto di vista economico, la Juventus valuta il cartellino dell'argentino intorno ai 25 milioni di euro. Una cifra considerata accessibile, ma che finora non ha attirato numerosi pretendenti. L'unico club ad aver manifestato un interesse concreto sarebbe stato l'Atletico Madrid, con un'offerta però ritenuta troppo bassa dai bianconeri. Non è escluso che gli spagnoli possano tornare alla carica nelle ultime settimane di mercato. La Juventus, dal canto suo, avrebbe aperto esclusivamente a una cessione a titolo definitivo, senza prendere in considerazione formule di prestito dopo quella della passata stagione.