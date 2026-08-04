Tra le operazioni di mercato possibili in casa Inter c'è ancora quella riguardante una cessione di Benjamin Pavard, nonostante il giocatore sia impegnato nelle amichevoli estive e abbia segnato anche un gol contro il Manchester City.

"Forse anche per questo motivo un intermediario molto radicato nel mondo arabo è passato ieri dalla sede: possibile che si aprano interessanti opportunità per Benjamin Pavard - proprio legate all’Al-Ittihad e quindi a Moussa Diaby - che però nelle ultime settimane ha già respinto gli abboccamenti di Benfica e Galatasaray e andrà convinto a svernare in un campionato, pur ricco, ma relegato alla periferia del grande calcio - come riporta Tuttosport -. L’Inter ha il francese a bilancio per 12.5 milioni e serve quindi un’operazione importante per non fare minusvalenza, il tutto ricordando il fatto che lo stipendio del centrale costa 6,55 milioni lordi all’anno (5 netti)".