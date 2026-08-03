L'attendismo funziona, in Viale della Liberazione possono confermarlo. Nella trattativa con il Tottenham per Cristian Romero, sottolinea SportMediaset, i nerazzurri hanno ottenuto passi avanti sia lato club sia lato calciatore, che sono andati incontro alle esigenze finanziarie della controparte. Ergo, con gli accordi raggiunti, l'Inter deve solo fare spazio al centrale della Nazionale argentina che altrimenti non troverebbe slot liberi in difesa. Il nome principale resta quello di Benjamin Pavard, che però è convinto di potersi giocare le sue carte in nerazzurro.

Quello del difensore è solo uno dei tre tasselli che l'Inter vorrebbe aggiungere alla rosa. L'altro è quello dell'esterno e arriva la conferma dell'offerta nerazzurra all'Al Ittihad per Moussa Diaby: 18 milioni di euro più il cartellino di Kristjan Asllani. Offerta che a quanto pare rimarrà tale e non cambierà, visti gli alti costi in ballo. Della serie: prendere o lasciare. A centrocampo, nessuna sorpresa: attendismo anche sul fronte Curtis Jones. E anche in questo caso qualcuno, nello specifico Davide Frattesi, dovrà fargli spazio.