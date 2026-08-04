Anche Beppe Marotta era presente, questa mattina, nella Basilica Sant'Ambrogio di Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi, leggendario difensore del Milan e della Nazionale italiana che si è spento lo scorso 31 luglio all'età di 66 anni: "E' stato un giocatore universale, rispettato da compagni e avversari, anche se portava dentro di sé il valore dell'appartenenza a un'unica squadra, valore che oggi si è perso - ha dichiarato il presidente dell'Inter a Sky Sport -. Ha iniziato e finito la sua attività calcistica al Milan, credo sia un esempio da seguire, non solo dai giovani calciatori, ma anche da tutti quelli che amano questo sport. Il destino ha voluto che giocasse per il Milan, lui lì ha scritto una bella storia".